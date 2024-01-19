На Украине анонсировали запуск электронного кабинета военнообязанного

На Украине заявили о запуске электронного кабинета военнообязанного в 2024 году

Со второго квартала 2024 года Министерство обороны Украины намерено запустить электронный кабинет военнообязанного. О запуске сервиса сообщила замглавы украинского оборонного ведомства по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает ТАСС.

Заместитель министра обороны отметила, что анонсированный электронный сервис будет синхронизирован с другими государственными базами данных для усовершенствования единого реестра мобилизованных граждан.

Черногоренко также заявила, что вопрос о введении электронных повесток в настоящий момент ждет рассмотрения. По ее словам, он будет рассматриваться в рамках мобилизационного законопроекта.