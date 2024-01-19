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16:42, 19 января 2024Бывший СССР

На Украине анонсировали запуск электронного кабинета военнообязанного

На Украине заявили о запуске электронного кабинета военнообязанного в 2024 году

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Со второго квартала 2024 года Министерство обороны Украины намерено запустить электронный кабинет военнообязанного. О запуске сервиса сообщила замглавы украинского оборонного ведомства по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает ТАСС.

Заместитель министра обороны отметила, что анонсированный электронный сервис будет синхронизирован с другими государственными базами данных для усовершенствования единого реестра мобилизованных граждан.

Черногоренко также заявила, что вопрос о введении электронных повесток в настоящий момент ждет рассмотрения. По ее словам, он будет рассматриваться в рамках мобилизационного законопроекта.

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      Алевтина Запольская
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