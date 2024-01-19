В Минобороны Украины прокомментировали вопрос введения электронных повесток

Замглавы МО Украины Черногоренко: вопрос электронных повесток ждет рассмотрения

Вопрос о введении электронных повесток еще не снят и ждет рассмотрения. Об этом сообщила замглавы Министерства обороны (МО) Украины Екатерина Черногоренко, пишет издание Страна.ua в Telegram.

«Повестки — это пока вопрос, который будет рассматриваться в рамках так называемого мобилизационного закона», — сообщила представитель Минобороны при обсуждении принятого законопроекта о создании электронного реестра военнообязанных.

Ранее законопроект о мобилизации прокомментировал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, основные претензии касаются ограничения конституционных прав граждан, вовлеченности в войска инвалидов третьей группы, а также ряда социальных гарантий.

16 января украинский депутат Андрей Осадчук рассказал, что большинство парламентариев, участвующих в рассмотрении законопроекта о мобилизации, не имеют доступа к военной тайне и не знают, что происходит в войсках.

