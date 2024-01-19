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11:12, 19 января 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на отсутствие связи с Трампом

Politico: Трамп избегает контактов с украинскими чиновниками

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские чиновники не могут установить связь с экс-президентом США Дональдом Трампом, а также спикером палаты представителей Майком Джонсоном, которые избегают контактов с Киевом. На отсутствие связи с Трампом пожаловался эксперт, близкий к офису Владимира Зеленского, сообщает Politico.

«Между украинскими чиновниками и командами Трампа и Джонсона нет стабильной связи. Это отсутствие взаимодействия кажется намеренным, но может (мы надеемся) измениться после выборов. Вкратце мое понимание таково: Украина пытается, Трамп и Джонсон избегают», — рассказал он.

Сообщается, что в понедельник, 15 января, Джонсон пообщался с экс-президентом, который просил его не идти на компромисс по сделке о границе, которая позволила бы разблокировать финансирование Украины в размере 60 миллиардов долларов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявлял, что, в случае победы на выборах Дональда Трампа, для Европы существует риск остаться один на один с поддержкой Украины. Он также подчеркнул, что экс-президент обходит действующего президента по большинству опросов.

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      Александр Курбатов
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