Офицер ВСУ призвал военнообязанных украинцев не думать об одной жизни

Офицер 36 ОБрМП ВСУ Стратичук призвал украинцев не думать об одной жизни

Украинцы, подлежащие мобилизации, не должны думать про уклонение только потому что у них одна жизнь, ведь у тех, кто уже служит, их тоже не девять. Не бегать от территориальных центров комплектации (ТЦК) военнообязанных призвал офицер 36-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Стратичук в интервью для «Украинской правды».

«Меня очень раздражает вот эта тенденция: видеоинструкции о том, как разговаривать с ТЦК, как отшить их на блокпосту. Куча Telegram-каналов о том, где ходит ТЦК. Пацаны, вы это серьезно? Блин, я не знаю. Говорят о каких-то "играх политиков", о том, что "у меня одна жизнь". А у всех остальных что — девять?» — заявил офицер 36 ОБрМП.

Он отметил, что война может закончиться быстро только в случае, если украинское государство устанет, но тогда в конфликте победит Россия.

В январе нежелание большинства украинцев воевать признал другой офицер ВСУ. Валид Ю. также отметил, что с проблемами мотивации сталкиваются и действующие военнослужащие.