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14:48, 19 января 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ призвал военнообязанных украинцев не думать об одной жизни

Офицер 36 ОБрМП ВСУ Стратичук призвал украинцев не думать об одной жизни

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинцы, подлежащие мобилизации, не должны думать про уклонение только потому что у них одна жизнь, ведь у тех, кто уже служит, их тоже не девять. Не бегать от территориальных центров комплектации (ТЦК) военнообязанных призвал офицер 36-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Стратичук в интервью для «Украинской правды».

«Меня очень раздражает вот эта тенденция: видеоинструкции о том, как разговаривать с ТЦК, как отшить их на блокпосту. Куча Telegram-каналов о том, где ходит ТЦК. Пацаны, вы это серьезно? Блин, я не знаю. Говорят о каких-то "играх политиков", о том, что "у меня одна жизнь". А у всех остальных что — девять?» — заявил офицер 36 ОБрМП.

Он отметил, что война может закончиться быстро только в случае, если украинское государство устанет, но тогда в конфликте победит Россия.

В январе нежелание большинства украинцев воевать признал другой офицер ВСУ. Валид Ю. также отметил, что с проблемами мотивации сталкиваются и действующие военнослужащие.

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      Глеб Палехов
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