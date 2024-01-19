В Курске отменили оповещение о ракетной опасности

Губернатор Старовойт сообщил об отмене оповещения о ракетной опасности в Курске

В Курске отменили оповещение о ракетной опасности, запущенное ранее вечером. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении.

Ранее он призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице, уйти в безопасное место.

Также стало известно, что украинский дрон-камикадзе повредил дом в селе Свердликово Суджанского района Курской области. По словам Старовойта, осколками поврежден фасад жилого помещения, выбиты окна. Также задет легковой автомобиль.