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23:12, 19 января 2024Россия

В Курске отменили оповещение о ракетной опасности

Губернатор Старовойт сообщил об отмене оповещения о ракетной опасности в Курске

Фото: Vladimir Mulder / Shutterstock / Fotodom

В Курске отменили оповещение о ракетной опасности, запущенное ранее вечером. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении.

Ранее он призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице, уйти в безопасное место.

Также стало известно, что украинский дрон-камикадзе повредил дом в селе Свердликово Суджанского района Курской области. По словам Старовойта, осколками поврежден фасад жилого помещения, выбиты окна. Также задет легковой автомобиль.

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      Марина Совина
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