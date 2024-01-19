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22:53, 19 января 2024Мир

Бывшего премьера Молдавии будут судить за отмывание денег

Экс-премьеру Молдавии Филата грозит до семи лет за отмывание денег

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Молдавии начался суд над бывшим премьер-министром Владимиром Филатом, которого обвиняют в отмывании денег. Ему грозит тюремный срок до семи лет, сообщает Ziarul de Garda.

«Сегодня состоялось заседание районного суда по делу Филата, прокурор Надежда Бусуйок, ведущая уголовное дело экс-премьера, запросила семь лет тюрьмы. Филат обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах», — пишет издание.

Отмечается, что помимо этого с Филата планируют взыскать около 723 тысяч долларов в пользу государства.

Ранее крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег, речь идет о более 220 миллионах евро, происхождение которых сочли сомнительным.

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      Марина Совина
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