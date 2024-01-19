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08:01, 19 января 2024Интернет и СМИ

Парень сходил на деловой обед и столкнулся с неожиданными последствиями

Фото: Sandra Seitamaa / Unsplash

Пользовательница Reddit рассказала на портале, что ее парень столкнулся с неожиданными последствиями после того, как сходил на деловой обед. Девушка призналась, что резко отреагировала на эту встречу.

Авторша поста отметила, что состоит в отношениях с парнем уже два года. Четыре месяца назад он устроился на новую работу, где у него появилась женщина-куратор.

Рассказчица обратила внимание, что куратор стала звонить ее возлюбленному в нерабочее время, чтобы обсудить планы на следующий день. По словам девушки, она относилась к этому нормально до тех пор, пока однажды коллега не набрала ее бойфренду перед сном с просьбой подвезти ее до работы следующим утром. После этого героиня истории попросила парня не общаться с коллегой поздно вечером.

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В один из дней девушке позвонила ее подруга и заявила, что видела ее бойфренда в ресторане с незнакомой женщиной. По описанию рассказчица поняла, что это была его куратор. Когда парень вернулся домой, то героиня обвинила его в измене. «Я орала на него добрых 30 минут. Когда я успокоилась, он был в ярости. Он показал мне селфи на телефоне, сделанное во время обеда с коллегами. Он с кураторшей просто отсел за отдельный столик рядом с основным», — вспомнила она.

По словам девушки, она долго извинялась за то, что заподозрила его в измене. Бойфренд ответил, что ему нужно побыть одному и ушел к другу. Авторша публикации посетовала, что теперь возлюбленный не отвечает на ее звонки. Она убеждена, что парень хочет расстаться с ней.

В комментариях заявили, что забыть о случившемся не получится. Пользователи посоветовали рассказчице не пытаться связаться с возлюбленным, так как он хочет побыть один. Также девушке рекомендовали признать, что в общении парня с коллегой нет ничего предосудительного.

Ранее девушка рассказала на Reddit, что заметила во время видеозвонка с возлюбленным девушку, одетую в его толстовку. Рассказчица приняла решение расстаться с парнем.

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      Мария Большакова
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