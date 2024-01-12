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08:00, 12 января 2024Интернет и СМИ

Одна деталь во время видеозвонка заставила девушку расстаться с парнем

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA_whyeven рассказала, как после звонка бойфренду по видеосвязи решила расстаться с ним. Она объяснила, что приняла такое решение из-за одной увиденной детали.

Рассказчица отметила, что не раз говорила возлюбленному, с которым она состояла в отношениях на протяжении шести лет, что готова простить ему все, кроме измены. В течение последнего года они поддерживали отношения на расстоянии, поскольку парень уехал учиться в другую страну.

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Недавно автор поста случайно позвонила возлюбленному по видеосвязи и увидела у него за спиной девушку, одетую в его толстовку. «Он запаниковал, подозвал ее ближе. Она заверила, что между ними ничего не было», — вспомнила случившееся героиня истории.

Автор поста не поверила в то, между бойфрендом и девушкой не было интимной близости, и приняла решение расстаться с парнем, хотя и он, и его мать умоляли рассказчицу простить его. «Его мать умоляет дать ее сыну еще один шанс. Она верит, что он никогда бы не смог меня предать», — написала девушка.

В комментариях читатели признались, что им показалось странным поведение матери бойфренда. «Эта женщина не может заставить вступить вас в отношения, которых вы не хотите», «Это расставание оказалось для вас спасением. Его мать всегда бы поддерживала сына и была своего рода жандармом для вас», — высказались они.

Ранее женщина рассказала на Reddit, что задумалась о разводе после одной шутки мужа. Супруг прошелся по голове героини истории электробритвой, посчитав это забавным. После произошедшего она не смогла простить возлюбленного.

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      Мария Большакова
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