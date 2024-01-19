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12:49, 19 января 2024Бывший СССР

Пашинян заявил о потребности Армении в новой Конституции

Пашинян: Армении нужна новая Конституция

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Армении нужна новая Конституция. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает 1Lurer.

«Я озвучиваю эту мысль, чтобы она стала предметом более широкого обсуждения, Республика Армения нуждается в новой конституции, не в конституционных изменениях, а в новой конституции», — сказал Пашинян.

Глава правительства назвал парламентскую модель правления наиболее подходящей для республики и «учитывающей ее демократические устремления». По его словам, нет потребности и необходимости вносить значительные изменения.

При этом премьер-министр подчеркнул, что республике нужна конституция, которая будет принята народом Армении «по результатам голосования, не оставляющего сомнений».

Ранее Пашинян назвал очень реалистичным подписание соглашения о мире с Азербайджаном в ближайшее время, если Баку подтвердит ранее согласованные между лидерами двух стран принципы.

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      Ткачев Егор
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