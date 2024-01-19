Посольство России во Франции: ВСУ использует оружие против мирных граждан

Посольство России осудило решение Франции поставить новое оружие Украине, подчеркнув, что оно используется в том числе против мирных граждан. Соответствующее заявление опубликовано на канале дипломатического представительства в Telegram.

«В связи с решением французских властей об очередных поставках вооружений на Украину, в том числе дальнобойных крылатых ракет, обращаемся к французской общественности с вопросом. Что, по вашему мнению, важнее — поддержка преступного неонацистского режима в Киеве или жизни мирных граждан», — сообщается в заявлении посольства.

Также отмечается, что прежде всего именно мирные жители могут стать жертвами новых вооружений, которые поставляются Парижем Киеву.

Ранее Франция анонсировала поставку Украине 50 авиабомб AASM в месяц. Французский министр обороны Себастьен Лекорню также указал, что Франция будет поставлять 3 тысячи снарядов в месяц вместо оговоренных ранее 2 тысяч.