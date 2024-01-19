Часть россиян предупредили о необходимости заменить водительские права

Автоэксперт Кадаков: части россиян следует заменить водительские права

МВД России в декабре 2023 года приняло решение о продлении срока действия водительских прав, истекающих в 2024 и 2025 годах. Однако части россиян следует заменить их, предупредил в беседе с «Лентой.ру» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«При выезде за рубеж (не важно, куда — в Казахстан, в Армению, в Азербайджан, в Белоруссию) нужно, конечно, права менять, потому что тамошние полицейские будут смотреть на срок действия, который указан на пластике. Доступа к российским базам данных у них нет», — пояснил он.

Эксперт добавил, что в остальных случаях человек сам волен принимать решение, когда поменять водительские права. Причем это можно сделать как до истечения срока действия документа, так и после этого, отметил он.

«Можно и после истечения срока поменять права, в том числе продленного срока. За это тоже никакого штрафа нет. Главное помнить, что выезжать на дороги в последнем случае нельзя», — указал Кадаков.

В конце декабря 2023 года МВД России объявило, что водительские права, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлили на три года. В ведомстве подчеркнули, что продление затронет более пяти миллионов россиян.