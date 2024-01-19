Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:35, 19 января 2024Россия

Часть россиян предупредили о необходимости заменить водительские права

Автоэксперт Кадаков: части россиян следует заменить водительские права

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

МВД России в декабре 2023 года приняло решение о продлении срока действия водительских прав, истекающих в 2024 и 2025 годах. Однако части россиян следует заменить их, предупредил в беседе с «Лентой.ру» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«При выезде за рубеж (не важно, куда — в Казахстан, в Армению, в Азербайджан, в Белоруссию) нужно, конечно, права менять, потому что тамошние полицейские будут смотреть на срок действия, который указан на пластике. Доступа к российским базам данных у них нет», — пояснил он.

Эксперт добавил, что в остальных случаях человек сам волен принимать решение, когда поменять водительские права. Причем это можно сделать как до истечения срока действия документа, так и после этого, отметил он.

«Можно и после истечения срока поменять права, в том числе продленного срока. За это тоже никакого штрафа нет. Главное помнить, что выезжать на дороги в последнем случае нельзя», — указал Кадаков.

В конце декабря 2023 года МВД России объявило, что водительские права, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлили на три года. В ведомстве подчеркнули, что продление затронет более пяти миллионов россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      СК России возбудил уголовное дело против главы узбекской диаспоры. В чем обвиняют Усмана Баратова?

      Опубликованы новые видео самого сильного обстрела Белгорода ВСУ

      Сын Байдена даст показания в Конгрессе США

      В России рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении

      Хуситы заявили о новой атаке на американский корабль

      65-летняя Шэрон Стоун снялась в оголяющем тело наряде для глянца

      Учительницу пожизненно лишили профессии за секс с 15-летним школьников

      США испытали двигатель новой МБР

      В Белоруссии задержали поставлявшего оружие через границу агента СБУ

      Банки предупредили о рисках дистанционного открытия карт иностранцам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше