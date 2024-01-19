WarGonzo: раненый российский боец смог увернуться от трех дронов-камикадзе ВСУ

Штурмовик российской интербригады «Пятнашка» с позывным Дзе смог три раза увернуться от атаковавших его FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Российский боец получил легкое ранение в результате минометного обстрела и ждал эвакуации, когда ВСУ атаковали его при помощи дронов-камикадзе. Однако, перебегая и переползая от укрытия к укрытию, он смог увернуться от всех атак противника.

Первый дрон взорвался прямо под ногами военного, второй ему удалось обмануть, а третий промазал, когда солдата эвакуировали. Дзе эвакуировал боец с позывным Кощей, на которого также велась охота. Он сообщил, что, когда раненому оказывали помощь, украинские военные предприняли попытку вновь атаковать солдат дронами, но безуспешно.

Ранее боец с позывным Бабай рассказал, как увернулся от атаковавшего его дрона ВСУ.