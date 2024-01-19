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14:51, 19 января 2024Из жизни

Археологи нашли редчайшую монету возрастом 2,7 тысячи лет

В Израиле обнаружили редчайшую древнюю монету возрастом 2,7 тысячи лет

Фото: Zichrini / Shutterstock / Fotodom

Редчайшая монета возрастом 2,7 тысячи лет была найдена в Израиле. Об этом сообщает Times of Israel.

Древняя серебряная монета, датируемая периодом Первого Храма (950-586 год до н.э.), была обнаружена археологами на Иудейских холмах к юго-западу от Иерусалима вместе с каменным шекелем и другими предметами, сообщило в среду, 17 января, Управление древностей Израиля (IAA).

В Израиле до сих пор было найдено всего около полудюжины таких монет. «Монета была отчеканена в период, когда использование монет только началось. Редкая находка дает информацию о том, как в то время велась торговля, и маркирует момент, когда глобальная торговля перешла от оплаты путем взвешивания серебра к использованию монет. Монета принадлежит к группе очень ранних монет, которые чеканились за пределами Израиля, на территории Древней Греции, Кипра и Турции», — прокомментировал находку Роберт Кул, глава нумизматического отдела управления.

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Монету нашли разделенной на две части. Археологи считают, что ее использовали в качестве весовой гири для торговли, хотя изначально она и была отчеканена как монета. Этот факт отражает постепенно меняющуюся экономику того времени.

Монету обнаружили при раскопках дома эпохи Первого Храма, который, в свою очередь, нашли во время расширения участка шоссе. По оценке специалистов, сооружение относится к VII веку до нашей эры, оно было построено около 2,7 тысячи лет назад, когда этот район был частью Иудейского царства.

Ранее сообщалось, что в Норвегии кладоискатель наткнулся на редчайшую для этого региона византийскую монету X века. Подобные монеты называются гистаменонами, их чеканили в Византии.

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      Никита Савин
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