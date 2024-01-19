Представитель ДШК Селиванов: ВС России взяли еще один укрепрайон в Авдеевке

Российские войска прорвались в жилую застройку Авдеевки с юга, предварительно, взяв важнейший укрепрайон неподалеку от промзоны. Об этом рассказал «Ленте.ру» представитель Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) Алексей Селиванов.

По его словам, штурмовые отряды бригады «Ветераны», действующие в составе корпуса, к полудню пятницы, 19 января заняли четыре улицы в частном секторе, продвинувшись за сутки сразу на несколько километров.

«Ожидали мощного контрудара, но его попросту не последовало. Всего два раза попытались отбить, но на удивление слабо», — сказал Селиванов.

Сначала бойцы, как утверждает представитель корпуса, заняли укрепрайон, прозванный солдатами «Мусоркой». Он располагался на возвышенности неподалеку от промзоны.

Его падение открыло российским войскам путь вглубь города. Спустя всего несколько часов боя украинцы отступили.

«Ожидаем новую контратаку. Хотя есть впечатление, что отвечать им может быть уже нечем», — добавил Селиванов.

Ранее стало известно, что подразделения ДШК сумели закрепиться на высотах, окружающих населенный пункт Богдановка, и постепенно замыкают его в клещи. Они контролируют примерно треть территории поселка.