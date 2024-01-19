45-летний российский доброволец из Литвы погиб в Донбассе

Российский доброволец, житель города Титувенай в Литве, погиб в Донбассе в ходе специальной военной операции (СВО). О судьбе мужчины рассказали в Telegram-канале «Sputnik-Латвия».

«Наш отец русский, и вся наша семья по отцовской линии живет в России. Виталий очень любил своих родных, свою семью, и по моей последней информации, Виталий в июне поехал в гости к родственникам, а в сентябре ушел на войну», — рассказала сестра добровольца.

Мужчин родился в Литве, но был не согласен с политикой властей прибалтийской республики, а также поддерживал Россию.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин раскрыл количество добровольцев, заключивших контракт с Российской армией. По словам лидера страны, на конец 2023 года в зоне СВО находились 244 тысячи человек, а еще 242 тысячи — ожидали отправки.