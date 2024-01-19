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08:39, 19 января 2024Бывший СССР

Российский солдат в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ

WarGonzo: российский солдат в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ миной ТМ-62М
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Российский солдат с позывным Малой при помощи противотанковой мины ТМ-62М уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

На кадрах, снятым с дрона через тепловизор, видно, как боец 1-го армейского корпуса незаметно пересек нейтральную полосу, подобрался к опорному пункту противника, заложил мину, а после вернулся на свою территорию и подорвал заряд.

18 января Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Это произошло благодаря действиям подразделений Южной группировки войск.

Село стало первым населенным пунктом, который Российская армия взяла под контроль в наступившем году, исходя из январских брифингов Минобороны РФ о ходе спецоперации.

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      Марина Совина
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