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09:39, 19 января 2024Бывший СССР

Российский военный рассказал об изменениях в тактике ВСУ

Российский боец с позывным Снейк рассказал об изменениях в тактике ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены поменять подход к использованию кассетных боеприпасов, так как российские военные научились им противодействовать. Об изменениях в тактике ВСУ рассказал российский боец с позывным Снейк, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ активно использовали кассетные боеприпасы до середины осени. В наиболее горячий период на один фугасный снаряд приходилось по два-три кассетных. Как рассказал военный, ранее их использовали для подготовки штурмов, а теперь — исключительно для обороны.

Российский солдат также отметил, что надежным средством против кассет оказались укрепления, сделанные из одного слоя бревен и 30 сантиметров песка. Он говорит, что этого хватает, чтобы защититься от подобных атак.

Снейк сообщил, что сейчас украинская армия делает ставку на использование недорогих FPV-дронов, а российские позиции обстреливает фугасными боеприпасами.

Ранее боец ВСУ сообщил, что украинские войска не смогут удерживать позиции в районе села Крынки на левом берегу Днепра в долгосрочной перспективе. По его словам, находящиеся там бойцы страдают от нехватки вооружения и несут большие потери.

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      Александр Курбатов
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