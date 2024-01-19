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09:29, 19 января 2024Силовые структуры

Российскому военному дали срок за самовольное оставление места службы

В Абакане российский военный уклонился от службы и получил срок

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Абакане российского военного признали виновным в самовольном оставлении места службы. Об этом в пятницу, 19 января, в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, военнослужащих Артур Артюшин решил временно уклониться от воинской службы и 10 мая покинул расположение части. Лишь 1 августа по указанию сотрудников полиции он сдался в территориальный отдел МВД.

11 января читинский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Михаила Скрипкина, не вернувшегося на службу из отпуска. Осужденный также был отправлен в колонию общего режима.

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