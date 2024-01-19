Среда обитания
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13:30, 19 января 2024Среда обитания

В российском городе квартиру многодетной семьи затопило нечистотами

Квартиру в Рыбинске затопило фекалиями из-за промерзшей канализации

Кадр: «Подъем»

Квартира многодетной семьи из Рыбинска погрязла в нечистотах из-за промерзшей канализации. Об этом пишет издание «Подъем».

В новогодние праздники в доме отключили воду и тепло, что привело к заморозке труб. Квартиру стало затапливать канализационными отходами с верхних этажей. В ней проживает семья с четырьмя детьми, старший ребенок — инвалид, младшему нет и полугода.

Жильцы жаловались в аварийную службу, управляющую и водоснабжающую компании. Запрос также был направлен в администрацию и прокуратура. Собственникам предложили временно переехать в общежитие. Проживание там и счета за затопленную фекалиями квартиру многодетной семье придется оплачивать из собственного кармана. Траты на ремонт и устранение последствий аварии власти не компенсируют. В местном департаменте ЖКХ заявили, что коммунальщики ситуацию нормализовали.

Ранее в Саратове подвал одного из домов утонул в фекалиях. Проблему не могут решить уже несколько лет. Глава города пообещала провести проверку и наказать виновных.

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      Виктория Клабукова
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