В российском городе квартиру многодетной семьи затопило нечистотами

Квартиру в Рыбинске затопило фекалиями из-за промерзшей канализации

Квартира многодетной семьи из Рыбинска погрязла в нечистотах из-за промерзшей канализации. Об этом пишет издание «Подъем».

В новогодние праздники в доме отключили воду и тепло, что привело к заморозке труб. Квартиру стало затапливать канализационными отходами с верхних этажей. В ней проживает семья с четырьмя детьми, старший ребенок — инвалид, младшему нет и полугода.

Жильцы жаловались в аварийную службу, управляющую и водоснабжающую компании. Запрос также был направлен в администрацию и прокуратура. Собственникам предложили временно переехать в общежитие. Проживание там и счета за затопленную фекалиями квартиру многодетной семье придется оплачивать из собственного кармана. Траты на ремонт и устранение последствий аварии власти не компенсируют. В местном департаменте ЖКХ заявили, что коммунальщики ситуацию нормализовали.

Ранее в Саратове подвал одного из домов утонул в фекалиях. Проблему не могут решить уже несколько лет. Глава города пообещала провести проверку и наказать виновных.