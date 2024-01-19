Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном наряде на пляже. Соответствующее фото появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 36-летняя артистка предстала на фоне скал и деревьев в черном раздельном купальнике. Помимо этого, она надела длинное пляжное платье, состоящее из бахромы, и накидку в тон наряду.

Кроме того, звезда распустила длинные темные волосы, завитые в крупные локоны. Свой образ она дополнила макияжем в нейтральных тонах.

Ранее в январе Самбурская показала фигуру в ванной. Знаменитость предстала частично обнаженной, держа в руках душ и сидя в наполненной ванне с пеной.