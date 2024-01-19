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06:00, 19 января 2024Интернет и СМИ

Счет за поездку на скорой помощи в США возмутил пользователей сети

СюжетКурс доллара:

Фото: Brian Snyder / Reuters

Мужчина из США показал на Reddit счет, полученный им после поездки на скорой помощи в больницу из-за огнестрельного ранения. Многие пользователи сети возмутились из-за размера суммы и посочувствовали автору поста.

По словам мужчины, он находился дома у друга, когда неизвестные злоумышленники на улице устроили стрельбу. Одна пуля попала в него и прострелила оба бедра. Дорога от места происшествия до больницы заняла 15 миль (около 24 километров). Суммарно за поездку до медучреждения и медпомощь в ходе дороги он остался должен 1629 долларов (142 тысячи рублей по текущему курсу), которые необходимо выплатить в течение 30 дней.

«Моя награда за то, что я ни в чем не виновная жертва стрельбы», — прокомментировал ситуацию автор поста. Он отметил в комментариях, что не располагает такой суммой для погашения счета.

«Самая американская вещь на свете: счет от больницы за то, что ты стал жертвой стрельбы», «Когда ты видишь такое, будучи европейцем... Что у вас там за сумасшедшая система?», «Это просто безумие», «А если ты не заплатишь, они что, засунут пули обратно?», «Ваша система здравоохранения ненормальная», — ответили мужчине комментаторы. Многие также посоветовали рассказчику обратиться за специальной компенсацией для жертв преступлений, которая доступна в США, или же попросить о помощи конгрессменов и сенаторов.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фрагмент из книги с правилами поведения для мужей. Многих комментаторов рассмешил список того, что не следует делать мужчинам.

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      Маргарита Щигарева
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