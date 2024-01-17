Книга 1913 года с правилами поведения для мужчин рассмешила пользователей сети

Пользователь Reddit c ником TonyClifton323 опубликовал фрагмент из книги с правилами поведения для мужей. Его публикация вызвала бурные обсуждения в сети: многих комментаторов рассмешил список того, чего нельзя делать супругам.

По словам автора поста, книга о том, как должны вести себя мужья, была выпущена в 1913 году. В ней, в частности, говорится, что супругам нельзя ерзать. «Некоторые мужья не могут успокоиться ни на минуту. Они то входят в комнаты, то выходят из них, они балуются с солью во время ужина, они рисуют воображаемые линии на скатерти с помощью ножа, они стучат пальцами по столу. (...) Они держат в напряжении своих жен, которым нужны железные нервы, чтобы выдержать это», — говорится в книге.

«Я теперь очень хочу прочитать эту книгу, она безумная», «Я бы с удовольствием прочел ее», «Очень интересная книга», — написали в комментариях к публикации пользователи.

Еще несколько участников обсуждения предположили, что автор книг не любит людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). «Получается, что мой синдром гиперактивности не оценили бы положительно 110 лет назад», — написал один из них. «Спустя 110 лет этот синдром до сих пор не оценивают положительно», — ответил ему другой пользователь.

Ранее пользователей Reddit рассмешил снятый в 1960-е годы ролик с «предсказанием» жизни в будущем. В нем показали, как будет выглядеть быт обычной семьи в 1999 году.