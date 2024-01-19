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20:05, 19 января 2024Мир

Швеция восстановила гражданскую службу по призыву

Правительство Швеции восстановило призыв в городской спасательной службе

Фото: Gunnar Lundmark / SCANPIX / Reuters

В Швеции восстановлен призыв граждан на обучение и переподготовку в городские спасательные службы и службы в сфере электроснабжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу шведского правительства.

Согласно решению кабмина от 21 декабря 2023 года, курсы по переобучению и повышению квалификации для гражданских спасательных служб с осени 2024 года будут работать под контролем Управления общественной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.

«В сфере электроснабжения люди с соответствующими навыками в будущем смогут зарегистрироваться на госслужбу. Это означает, что на государственную службу могут быть поставлены на учет люди, имеющие соответствующее образование», — цитирует агентство правительственное постановление.

Ранее шведские власти рассмотрели возобновление гражданской службы по призыву ради усиления обороноспособности страны. Отмечается, что Швеция обязалась увеличить военные расходы до двух процентов от ВВП, а также удвоить к следующему десятилетию число призывников до 10 тысяч человек.

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      Виктория Кондратьева
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