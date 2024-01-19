Суд отказался помещать в СИЗО проломившего череп сверстнику подростка

В Петербурге суд не стал арестовывать подростка, проломившего череп сверстнику

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга не стал арестовывать 17-летнего студента Михаила Колпакова, проломившего сверстнику череп из-за надписи на футболке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие ходатайствовало о заключении подростка под стражу, однако суд ему отказал и не стал помещать студента в СИЗО. Процесс проходил в закрытом режиме.

Колпакова задержали 17 января. В тот же день ему было предъявлено обвинение в преступлении по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

16 января фигурант напал на студента в здании колледжа на улице Бухарестской. Причиной драки стало слово white на футболке потерпевшего. Подростка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной гости и ушибом мозга.