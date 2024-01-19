Трое человек пострадали в результате стрельбы в Германии

Bild: в результате стрельбы на западе Германии один человек погиб, двое ранены

Один человек погиб, двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы в городе Хаген на западе Германии. Об этом сообщает Bild.

Как сообщается, стрельба произошла на территории завода по переработке вторсырья компании Dörnen Wertstoffe GbmH. На место прибыл значительный контингент полиции, а также машины скорой помощи.

В настоящий момент территория завода оцеплена. Как заявляют журналисты, подозреваемый в стрельбе пойман по горячим следам. Дополнительных подробностей на данный момент не сообщается.

Ранее стрельба произошла на заводе автопроизводителя Mercedes-Benz в населенном пункте Зиндельфинген в Германии. В результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.