Украина решила выделить рекордную сумму на возведение оборонительных рубежей

Премьер Шмыгаль: Украина направит 17,5 млрд гривен на оборонительные рубежи

Кабинет министров Украины выделил выделить рекордную сумму на возведение оборонительных рубежей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что на эти цели украинское правительство решило направить 17,5 миллиардов гривен (порядка 466 миллионов долларов). Планируется, что эти деньги будут потрачены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений и соответствующее оборудование. Премьер уточнил, что финансирование будет рассредоточено по профильным ведомствам и областным администрациям.