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16:33, 19 января 2024Мир

В Британии предупредили о распространении кори в стране

Агентство по здравоохранению Великобритании заявило о вспышке кори в стране

Фото: Unsplash

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) предупредило о риске эпидемии кори в стране. Об этом пишет The Telegraph.

В агентстве прокомментировали самую крупную вспышку кори в стране с 1990-х годов в Западном Мидленде. С октября 2023 года в регионе зафиксировано 216 подтвержденных случаев кори, объявлен режим чрезвычайной ситуации национального масштаба.

«Дальнейшие вспышки кори будут распространяться на другие города, если не принять срочные меры по повышению уровня вакцинации против кори, паротита и краснухи», — заявило ведомство. UKHSA подчеркнуло, что самым эффективным средством является вакцинация прививкой MMR, дающей пожизненный иммунитет.

В декабре 2023 года министерство здравоохранения Румынии объявило эпидемию кори после выявления в стране почти двух тысяч случаев заражения в 29 округах. Ведомство пообещало обеспечить возможность вакцинации детей в возрасте от девяти до одиннадцати месяцев. Обычно прививку делают в возрасте одного года.

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      Юрий Леонов
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