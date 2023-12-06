Минздрав европейской страны объявил общенациональную эпидемию кори

Минздрав Румынии объявил эпидемию кори после выявления 2 тысяч случаев заражения

Минздрав Румынии объявил эпидемию кори после выявления в стране почти двух тысяч случаев заражения в 29 округах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество госпитализаций в педиатрические и инфекционные отделения инфицированных детей, министерство здравоохранения объявило общенациональную эпидемию кори», — говорится в заявлении.

Минздрав европейской страны пообещал обеспечить возможность вакцинации детей в возрасте от девяти до одиннадцати месяцев. Обычно прививку делают в год.

Также власти будут вести информационную кампанию для родителей с призывом к вакцинации. Первую дозу прививки на национальном уровне получили 78 процентов детей, вторую — 62 процента.

В ноябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в мире увеличилось число летальных исходов в результате заражения корью. Среди причин названо снижением уровня вакцинации.