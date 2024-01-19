В Эстонии захотели сохранить автобусный маршрут в Петербург

ERR: в Эстонии захотели сохранить автобусный маршрут Таллин — Петербург

Эстонские автобусные компании захотели сохранить маршрутные линии, связывающие Таллин с Санкт-Петербургом, несмотря на закрытие КПП «Ивангород». Об этом пишет портал ERR.

Однако уточняется, что количество таких рейсов сократится вдвое. Несмотря на это, полностью прекращать сообщение между странами они не планируют.

По данным ERR, один из крупнейший автобусных перевозчиков Lux Express, совершающий сейчас шесть рейсов в день, с 1 февраля оставит только три из них.

Ранее автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска «Ивангород» на границе России и Эстонии закрыли до 1 февраля 2024 года. Решение принято на период реконструкции.