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17:32, 19 января 2024Россия

В Госдуме охарактеризовали заявление НАТО о подготовке к войне с Россией

Белик назвал заявление НАТО о подготовке к войне с РФ агрессивным популизмом
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заявление НАТО о подготовке к войне с Российской Федерацией (РФ) являются агрессивным популизмом. Так слова председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра охарактеризовал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

«У большинства западных военных чешутся руки в отношении России, правда, точно так же они понимают, что могут получить по этим рукам», — считает парламентарий.

Белик назвал сообщения о якобы существующей угрозе российской агрессии за пределами Украины новым западным мейнстримом. Он подчеркнул, что Россия беспокоится только за собственные границы и свою национальную безопасность. «И те, кто вздумает посягнуть на эти два важные для нас понятия, получат сторицей. Так что адмиралу стоило бы прикусить или придержать свой язык», — сказал политик.

Ранее Бауэр призвал страны НАТО готовиться к полномасштабному военному конфликту с Россией, который, по его оценке, может развернуться в ближайшие 20 лет. Он также заявил о необходимости модернизировать промышленность государств Североатлантического альянса, чтобы в случае столкновения иметь возможность быстро производить оружие и боеприпасы.

Член комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин, комментируя в беседе с «Лентой.ру» слова Бауэра, обвинил НАТО в эскалации напряженности в отношениях с Россией. При этом он назвал маловероятным нападение стран альянса. Однако подчеркнул, что полностью исключать это нельзя.

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      Сергей Истомин
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