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12:13, 19 января 2024Мир

В России ответили на прогноз НАТО о сроке начала прямого конфликта

Депутат Швыткин обвинил НАТО в эскалации напряженности в отношениях с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Член комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин ответил на озвученный председателем Военного комитета Североатлантического альянса Робом Бауэром прогноз о сроке начала прямого конфликта с Россией, который, по предположению чиновника НАТО, должен начаться в ближайшие 20 лет. В беседе с «Лентой.ру» Швыткин обвинил альянс в эскалации напряженности в отношениях с Россией.

«К великому сожалению, сегодня эскалация напряженности достигла крайней точки, прежде всего по вине стран блока НАТО, которые не идут по пути мирного сосуществования, а делают все для эскалации напряженности не только в России, но и во всем мире: мы видим события в Йемене, секторе Газа, на Украине», — сказал парламентарий.

Говорить о том, что они (НАТО — прим. «Ленты.ру») нападут, — это маловероятно. Вместе с тем это полностью исключать нельзя

Юрий Швыткинчлен комитета Госдумы по обороне

Вместе с тем он отметил, что Россия готова к развитию любого сценария. «Неслучайно с учетом напряженной обстановки и сосредоточения военного контингента вокруг наших границ, вступления Финляндии в блок НАТО, мы (…) поставили задачу увеличить численность Вооруженных сил России до полутора миллионов человек, что сегодня не происходит. Техническая оснащенность наших ВС во много превосходит оснащенность стран Запада», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее Бауэр заявил о подготовке к конфликту с Россией в ближайшие двадцать лет. Бауэр добавил, что подготовка к конфликту предполагает «возможность опереться на промышленную базу» из-за необходимости в кратчайшие сроки производить боеприпасы и вооружения. Также он заявил о возможности возвращения призывной военной службы.

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      Кирилл Садовский
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