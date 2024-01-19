В Кремле высказались о возобновлении зерновой сделки

Песков: разговоры о возобновлении зерновой сделки не ведутся

Разговоры о возобновлении зерновой сделки не ведутся, поскольку для этого нет оснований. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, сделка не была выполнена в части, которая касалась России, и Москва не видит «никаких перспектив для выполнения».

«Что касается иных путей, они опасные, они полны рисков. (...) Это больше тема для страховых компаний, для коммерческих судовладельцев, которые это осуществляют», — высказался он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также усомнился в целесообразности восстановления зерновой сделки в ее изначальном виде. Он подчеркнул, что организация находится на связи с обеими сторонами и пытается выработать новые формы для решения данной проблемы, а не повторять старые.