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21:16, 22 декабря 2023Мир

Генсек ООН усомнился в необходимости восстановления зерновой сделки

Генсек ООН Гутерриш: восстановление зерновой сделки не имеет смысла

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Восстановление зерновой сделки в ее изначальном виде не имеет никакого смысла. Об этом рассказал генсек ООН Антониу Гутерриш, подчеркнув, что организация рассматривает новые формы соглашения, пишет ТАСС.

«Мы находимся на связи с обеими сторонами, пытаемся выработать новые формы. Не думаю, что повторение [зерновой сделки] имеет смысл», — отметил он.

Ранее глава российского Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что у России нет интереса в продлении зерновой сделки.

Помимо этого, посол России в Лондоне Андрей Келин ранее рассказал, что Штаты и страны Евросоюза сопротивляются выполнению российской части зерновой сделки несмотря на то, что эксперты ООН пытались найти варианты для достижения договоренностей.

Однако Келин не исключил, что в 2024 году сделка может возобновиться. Условием для этого он назвал реализацию российской части договоренностей.

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      Марина Совина
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