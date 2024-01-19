В Петербурге студента заподозрили в «антифа-движе» и избили на видео

В Петербурге студента избили из-за антифашистских подписок в соцсетях

В Петербурге неизвестные избили студента колледжа из-за подписки на антифашистские сообщества в социальных сетях. Снятую одним из нападавших видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

На кадрах видно, что россиянина останавливают на улице, прижимают к забору и приказывают показать сообщества в Telegram, на которые он подписан. «Отписывайся от всего, от всей субкультуры», — говорит голос за кадром. Студент отказывается делать это и получает удар и лицо.

Злоумышленники пообещали оставить студента, если от отпишется «от всего антифа-движа». Затем они заставили молодого человека произнести фразу «боны крутые».

Ранее в Волгограде антифашист ударил ножом оного из напавших на него неонацистов. Перед этим радикалы, возглавляемые одним из последователей Тесака (Максима Марцинкевича) преследовали россиянина. Ранение получил предводитель неонацистов.