Reuters: в Швейцарии признали президента Израиля объектом уголовного обвинения

Прокуратура Швейцарии заявила, что президент Израиля Ицхак Герцог стал объектом уголовного обвинения во время посещения им Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Жалобы по уголовным делам будут рассматриваться в соответствии с обычной процедурой», — рассказали в генеральной прокуратуре Швейцарии.

Ранее Герцог в ходе своего выступления на форуме в Давосе заявил, что Израиль не безразличен к жертвам среди гражданского населения в ходе конфликта с исламистской группировкой ХАМАС. Однако он не видит альтернативы силовому сценарию, утверждая о защите Израилем Европы от исламистского терроризма.