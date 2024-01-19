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16:18, 19 января 2024Мир

В Швейцарии признали президента Израиля объектом уголовного обвинения

Reuters: в Швейцарии признали президента Израиля объектом уголовного обвинения
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Saul Loebe / Reuters

Прокуратура Швейцарии заявила, что президент Израиля Ицхак Герцог стал объектом уголовного обвинения во время посещения им Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Жалобы по уголовным делам будут рассматриваться в соответствии с обычной процедурой», — рассказали в генеральной прокуратуре Швейцарии.

Ранее Герцог в ходе своего выступления на форуме в Давосе заявил, что Израиль не безразличен к жертвам среди гражданского населения в ходе конфликта с исламистской группировкой ХАМАС. Однако он не видит альтернативы силовому сценарию, утверждая о защите Израилем Европы от исламистского терроризма.

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      Максим Габриелян
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