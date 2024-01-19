В США обвинили Столтенберга во лжи о конфликте на Украине

Журналистка Моррис: Столтенберг несколько раз солгал про конфликт на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе несколько раз солгал про конфликт на Украине. Об этом заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире шоу Redacted.

Моррис назвала Столтенберга «лгуном номер один». Она назвала три недостоверных утверждения, которые обнаружила в речи генсека альянса.

По ее словам, Столтенберг ошибочно заявил, что экономика России якобы страдает от западных санкций. Моррис отметила, что российский ВВП по итогам прошлого года превзошел прогнозы западных аналитиков, показав рост на 3,5 процента.

Кроме того, генсек Североатлантического альянса заявил, что потери российской армии в специальной военной операции превосходят потери ВСУ. По словам журналистки, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеют средний возраст 43 года, так как молодые люди уже погибли. Моррис заявила, что власти Киева вынуждены закрывать университеты, так как те, кто мог бы в них ходить, мертвы.

Также Столтенберг считает, что достичь мира на Украине можно лишь новыми поставками оружия ВСУ, сказала журналистка. Она назвала это утверждение «идиотизмом». «Такого эффекта мы до сих пор не увидели, а ведь спецоперация продолжается уже два года», — добавила Моррис.

Ранее Столтенберг заявил, что конгресс США, несмотря на разногласия, сможет одобрить новый пакет помощи Украине. Он отметил, что по этому вопросу пока есть разногласия. Также, по его мнению, несмотря на все сложности, европейские союзники продолжают направлять Киеву оружие.