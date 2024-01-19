Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:54, 19 января 2024Мир

В США обвинили Столтенберга во лжи о конфликте на Украине

Журналистка Моррис: Столтенберг несколько раз солгал про конфликт на Украине
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе несколько раз солгал про конфликт на Украине. Об этом заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире шоу Redacted.

Моррис назвала Столтенберга «лгуном номер один». Она назвала три недостоверных утверждения, которые обнаружила в речи генсека альянса.

По ее словам, Столтенберг ошибочно заявил, что экономика России якобы страдает от западных санкций. Моррис отметила, что российский ВВП по итогам прошлого года превзошел прогнозы западных аналитиков, показав рост на 3,5 процента.

Кроме того, генсек Североатлантического альянса заявил, что потери российской армии в специальной военной операции превосходят потери ВСУ. По словам журналистки, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеют средний возраст 43 года, так как молодые люди уже погибли. Моррис заявила, что власти Киева вынуждены закрывать университеты, так как те, кто мог бы в них ходить, мертвы.

Также Столтенберг считает, что достичь мира на Украине можно лишь новыми поставками оружия ВСУ, сказала журналистка. Она назвала это утверждение «идиотизмом». «Такого эффекта мы до сих пор не увидели, а ведь спецоперация продолжается уже два года», — добавила Моррис.

Ранее Столтенберг заявил, что конгресс США, несмотря на разногласия, сможет одобрить новый пакет помощи Украине. Он отметил, что по этому вопросу пока есть разногласия. Также, по его мнению, несмотря на все сложности, европейские союзники продолжают направлять Киеву оружие.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Бывшему министру обороны ДНР запросили срок за экстремизм. В чем именно обвиняют политика, «оскорбившего Путина»?

      Врач назвал необычный способ избавиться от головной боли

      Шефа Пентагона вызвали для дачи показаний

      В США обвинили Столтенберга во лжи о конфликте на Украине

      В США предрекли неудачу выступающим за увеличение расходов на войны кандидатам

      В США осадили украинского политика за слова про Лаврова

      Полицейский признался девушке в «ненамеренном» изнасиловании

      Китай обвинили в сокрытии информации о начале пандемии COVID-19

      Россиянам назвали способы избежать скрытых списаний с карты

      Мать актера Руденко прокомментировала задержание сына с наркотиками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше