В США предрекли неудачу выступающим за увеличение расходов на войны кандидатам

Экс-сенатор: выступающие за траты на войны кандидаты потерпят неудачу на выборах

Бывший сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что кандидаты в президенты США, которые поддерживают увеличение расходов на военные нужды, потерпят неудачу на предстоящих выборах. Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что граждане США «устали от войны». «Люди ожидают, что [бывший американский лидер Дональд] Трамп победит на президентских выборах и положит конец бойне в Украине», — добавил он.

Блэк добавил, что Конгресс США потерял интерес к Украине, их внимание в настоящее время сосредоточено на Газе. Он также отметил, что Киеву не победить в военном конфликте с Россией.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп лидирует среди всех претендентов на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. По данным телеканала NBC, за политика выразили готовность проголосовать около половины избирателей.

За второе место борются губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.