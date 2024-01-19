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16:00, 19 января 2024Мир

В США прокомментировали уничтожение воюющих за ВСУ французов

Скотт Риттер: неосведомленность Франции о своих гражданах в ВСУ абсурдна

Фото: Reuters

Идея, что власти Франции не были осведомлены о пребывании своих граждан в рядах Вооруженных сил Украины, абсурдна. С таким заявлением выступил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, его цитирует РИА Новости.

«Очень маловероятно, что французские граждане в таком количестве и такой концентрации были на Украине, воевали на стороне украинской армии, а французское правительство об этом не знало», — сказал он, добавив, что также маловероятно участие французских граждан в боевых действиях без прямой поддержки Парижа.

По словам бывшего военного, уничтоженные в результате удара российских сил французы могли быть связаны с французским Иностранным легионом и инструктировали военнослужащих ВСУ.

«Но сама идея, что власти Франции ничего не знали, абсолютно абсурдна», — прокомментировал ситуацию Риттер.

Вечером 16 января Российская армия нанесла удар по лагерю французских наемников в Харькове. Удар был нанесен высокоточным оружием, в результате атаки здание было полностью разрушено.

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      Виктория Кондратьева
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