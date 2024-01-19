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19:18, 19 января 2024Мир

Американский военный заявил о катастрофическом поражении США на Украине

Полковник Макгрегор заявил о катастрофическом поражении США и Украины в ходе СВО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

США и Украина потерпели катастрофическое поражение в противостоянии с Россией. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в колонке для The American Conservative.

Макгрегор оценил развитие конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке в 2024 году. По его мнению, Россия одержала стратегическую победу в ходе специальной военной операции (СВО).

«[Конфликт] завершается катастрофическим поражением Украины и Соединенных Штатов. Война на Ближнем Востоке только начинается, и она не закончится, когда Израиль примет решение прекратить боевые действия. Вашингтон сталкивается с миром, который он не знает или не понимает», — заявил эксперт.

Бывший советник Пентагона отметил, что США совершают ошибку, продолжая продвигать НАТО к границам России. Он также добавил, что конфликт на Ближнем Востоке привел Израиль и США к конфронтации с исламским миром и потенциально с Россией, Китаем и Глобальным Югом. По его мнению, эти противостояния являются признаками нового распределения сил, вызванного ростом Бразилии, Китая, России и других стран.

Ранее Макгрегор заявил об истреблении украинской нации Западом. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время конфликта понесли тяжелые потери, а сама страна продолжает уничтожаться.

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      Юрий Леонов
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