Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:13, 19 января 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали об испытаниях гибридной системы ПВО в США

Спикер ВСУ Игнат рассказал о разработке и испытаниях гибридной системы ПВО в США

Фото: Press Service of the Joint Forces Operation / Reuters

Разработка и полигонные испытания гибридной системы противовоздушной обороны (ПВО) для Украины проходили в США с участием местных специалистов. Об этом представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат рассказал в эфире телеканала «Рада».

Он уточнил, что речь идет о системах ПВО, которые позволяют запускать американские управляемые ракеты AIM-9 и AIM-7 с советских установок. По его словам, процесс разработки был непростой, а участие в нем принимали специалисты как из США, так и с Украины. Спикер ВСУ также отметил, что эти системы ПВО не являются дальнобойными и могут работать на расстоянии около 15 километров.

17 января министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, собранную из советских и западных компонентов и позволившую сэкономить многие годы, необходимые для разработки новых моделей подобного вооружения.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В НАТО призвали готовиться к войне с Россией. Когда может начаться полномасштабный конфликт?

      Россиянка нашла в купленных конфетах записку со стихами про Бандеру

      На Западе сообщили о реакции Украины на военные провалы на фронте

      Россиян предупредили о серьезных последствиях купания в проруби

      Найдены следы древней развитой цивилизации

      Мстительная женщина попыталась обокрасть бывшего жениха из-за отмены свадьбы

      В РЖД отреагировали на случай с выброшенным проводницей котом пассажира

      Белоруссия разработала алгоритм на случай агрессии против союзников по ОДКБ

      Росгвардия применила в ДНР «Выжигатель» и подавила три квадрокоптера за неделю

      Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше