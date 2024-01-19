В ВСУ рассказали об испытаниях гибридной системы ПВО в США

Спикер ВСУ Игнат рассказал о разработке и испытаниях гибридной системы ПВО в США

Разработка и полигонные испытания гибридной системы противовоздушной обороны (ПВО) для Украины проходили в США с участием местных специалистов. Об этом представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат рассказал в эфире телеканала «Рада».

Он уточнил, что речь идет о системах ПВО, которые позволяют запускать американские управляемые ракеты AIM-9 и AIM-7 с советских установок. По его словам, процесс разработки был непростой, а участие в нем принимали специалисты как из США, так и с Украины. Спикер ВСУ также отметил, что эти системы ПВО не являются дальнобойными и могут работать на расстоянии около 15 километров.

17 января министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, собранную из советских и западных компонентов и позволившую сэкономить многие годы, необходимые для разработки новых моделей подобного вооружения.