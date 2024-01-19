ВС России заставили ВСУ истратить дорогое оружие на удары по ложным целям

Генерал-лейтенант Ставицкий: ВСУ введены в заблуждение и бьют по ложным целям

Современная маскировка, которую применяют ВС России, помогла ввести в заблуждение Вооруженные силы Украины (ВСУ), из-за чего они систематически растрачивают дорогостоящее высокоточное оружие на удары по ложным целям. Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в беседе с «Красной Звездой».

«В целях повышения живучести группировок войск инженерными войсками с применением современных средств маскировки выполнялись задачи по имитации районов и объектов. Вследствие чего снизились возможности разведки противника по вскрытию истинного расположения наших войск на 20-30 процентов», — объяснил Ставицкий.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о безумном давлении российских войск на ВСУ. По словам политика, для его страны, которой не хватает солдат и боеприпасов, наступило трудное время.