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06:20, 19 января 2024Бывший СССР

ВС России заставили ВСУ истратить дорогое оружие на удары по ложным целям

Генерал-лейтенант Ставицкий: ВСУ введены в заблуждение и бьют по ложным целям

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Современная маскировка, которую применяют ВС России, помогла ввести в заблуждение Вооруженные силы Украины (ВСУ), из-за чего они систематически растрачивают дорогостоящее высокоточное оружие на удары по ложным целям. Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в беседе с «Красной Звездой».

«В целях повышения живучести группировок войск инженерными войсками с применением современных средств маскировки выполнялись задачи по имитации районов и объектов. Вследствие чего снизились возможности разведки противника по вскрытию истинного расположения наших войск на 20-30 процентов», — объяснил Ставицкий.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о безумном давлении российских войск на ВСУ. По словам политика, для его страны, которой не хватает солдат и боеприпасов, наступило трудное время.

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