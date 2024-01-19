Прокурор запросила 28 лет колонии для Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе

Государственный обвинитель запросил срок для Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемой в организации теракта в петербургском кафе, во время которого военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) получил ранения, несовместимые с жизнью.

Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется Надежда Тихомирова Государственный обвинитель

Прокурор Надежда Тихонова запросила 19 лет лишения свободы по 205 статье УК РФ («Террористический акт»), еще 14 лет по статье 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»), а также три года по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). На основании части 3 статьи 69 УК РФ о назначении наказания по совокупности преступлений обвинение просит для Треповой 28 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 800 тысяч рублей.

Дарья Трепова Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Пострадавшие в теракте потребовали от Треповой 50 миллионов рублей компенсации

Врыв в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года. В тот день, по версии следствия, Трепова по указанию организаторов с Украины пришла в заведение и вручила военному корреспонденту Владлену Татарскому статуэтку с взрывным устройством. В результате произошедшего пострадали 52 человека, сам военкор не выжил.

В декабре 2023 года пострадавшие во время взрыва в петербургском кафе потребовали от обвиняемой в терроризме Треповой 25 миллионов рублей компенсации. Однако затем сумма исков к россиянке и ее сообщнику Дмитрию Касинцеву превысила 50 миллионов рублей. Всего по делу о теракте подан 21 иск. Один из самых больших — на 15 миллионов рублей — запросила мать погибшего военкора.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В свою очередь Трепова в суде прокомментировала, что не признает вину по двум из трех предъявленных статьей, поэтому не признает и данный иск. Однако, добавила она, вне зависимости от решения суда постарается компенсировать вред в частном порядке.

В подготовке теракта участвовали спецслужбы Украины

По признанию обвиняемой, ее украинским куратором являлся журналист Роман Попков (внесен в перечень террористов и экстремистов), с которым она была давно знакома. Россиянка рассказала, что переживала из-за проведения специальной военной операции и поведала Попкову о желании уехать на Украину. Тот в свою очередь пообещал ей помочь и попросил о небольшом поручении. Так, он свел ее со знакомым по прозвищу Гештальт, который передал ей посылку с бюстом Татарского. Внутри, по заверениям посредника, находились микрофон и трекер. Девушка заявила, что не знала о находившейся в статуэтке взрывчатке.

По данным ФСБ, в подготовке к теракту принимали участие спецслужбы Украины и их агенты. В частности, соучастником преступления был гражданин Украины Юрий Денисов. Мужчина приехал в Москву из Киева в феврале 2023 года. Именно он и передал Треповой взрывное устройство. После взрыва фигурант вылетел в Турцию транзитом через Армению.

От своих предполагаемых кураторов Трепова получила 191,5 тысячи рублей в криптовалюте. Из полученных средств обвиняемая вывела на свой банковский счет 132,6 тысячи рублей. Большую часть средств россиянка потратила на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, приобретение мобильных телефонов и на транспортные расходы. Связь с Украиной была ее единственным источником дохода.