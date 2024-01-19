Взорвавшую военкора Дарью Трепову требуют посадить на 28 лет. Организаторами теракта считают спецслужбы Украины
Государственный обвинитель запросил срок для Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемой в организации теракта в петербургском кафе, во время которого военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) получил ранения, несовместимые с жизнью.
Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется
Прокурор Надежда Тихонова запросила 19 лет лишения свободы по 205 статье УК РФ («Террористический акт»), еще 14 лет по статье 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»), а также три года по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). На основании части 3 статьи 69 УК РФ о назначении наказания по совокупности преступлений обвинение просит для Треповой 28 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 800 тысяч рублей.
Пострадавшие в теракте потребовали от Треповой 50 миллионов рублей компенсации
Врыв в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года. В тот день, по версии следствия, Трепова по указанию организаторов с Украины пришла в заведение и вручила военному корреспонденту Владлену Татарскому статуэтку с взрывным устройством. В результате произошедшего пострадали 52 человека, сам военкор не выжил.
В декабре 2023 года пострадавшие во время взрыва в петербургском кафе потребовали от обвиняемой в терроризме Треповой 25 миллионов рублей компенсации. Однако затем сумма исков к россиянке и ее сообщнику Дмитрию Касинцеву превысила 50 миллионов рублей. Всего по делу о теракте подан 21 иск. Один из самых больших — на 15 миллионов рублей — запросила мать погибшего военкора.
В свою очередь Трепова в суде прокомментировала, что не признает вину по двум из трех предъявленных статьей, поэтому не признает и данный иск. Однако, добавила она, вне зависимости от решения суда постарается компенсировать вред в частном порядке.
В подготовке теракта участвовали спецслужбы Украины
По признанию обвиняемой, ее украинским куратором являлся журналист Роман Попков (внесен в перечень террористов и экстремистов), с которым она была давно знакома. Россиянка рассказала, что переживала из-за проведения специальной военной операции и поведала Попкову о желании уехать на Украину. Тот в свою очередь пообещал ей помочь и попросил о небольшом поручении. Так, он свел ее со знакомым по прозвищу Гештальт, который передал ей посылку с бюстом Татарского. Внутри, по заверениям посредника, находились микрофон и трекер. Девушка заявила, что не знала о находившейся в статуэтке взрывчатке.
По данным ФСБ, в подготовке к теракту принимали участие спецслужбы Украины и их агенты. В частности, соучастником преступления был гражданин Украины Юрий Денисов. Мужчина приехал в Москву из Киева в феврале 2023 года. Именно он и передал Треповой взрывное устройство. После взрыва фигурант вылетел в Турцию транзитом через Армению.
От своих предполагаемых кураторов Трепова получила 191,5 тысячи рублей в криптовалюте. Из полученных средств обвиняемая вывела на свой банковский счет 132,6 тысячи рублей. Большую часть средств россиянка потратила на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, приобретение мобильных телефонов и на транспортные расходы. Связь с Украиной была ее единственным источником дохода.