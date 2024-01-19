Названа заимствованная у России стратегия ВСУ

Военный Дандыкин: стратегия активной обороны заимствована ВСУ у России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заимствовали стратегию активной обороны у России. Ее «Ленте.ру» описал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что активная оборона подразумевает одновременное отражение ударов противника и проведение атак в случае необходимости.

«Стратегия активной обороны была у нас, мы и сейчас используем ее на каких-то рубежах: отражаем атаки и одновременно атакуем, отбиваем то, что потеряли, в случае необходимости, — сказал Дандыкин. — Термин "активная оборона" появился у нас, ВСУ хотят взять его на вооружение».

Военный объяснил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла много людей и резервов, из-за чего теперь вынуждена проводить новую мобилизацию и отправлять на фронт неподготовленных людей. ВСУ, по его мнению, хотят обозначить новые рубежи обороны, причем, на достаточно большой глубине.

«Наша задача — не дать такой возможности, выбивать склады, уничтожать технику, заводы, производящие боеприпасы. Нужно сделать так, чтобы они не могли отбить наше наступление и подготовиться к новому контрнаступлению», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее сообщалось, что в связи с неудачным летним контрнаступлением и неопределенностью в помощи Запада Украина приняла решение о смене тактики на «активную оборону» до 2025 года.