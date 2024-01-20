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06:30, 20 января 2024Среда обитания

Россиянам дали советы по покупке авто с пробегом

Автоэксперт Рязанов: возраст не всегда дает точную информацию об авто с пробегом

Фото: Svetlana Vozmilova / Globalloopress.com

При выборе авто с пробегом нужно помнить, что такие очевидные критерии, как возраст и показания одометра, не всегда дают исчерпывающую информацию о состоянии транспортного средства, предупредил технический директор автомобильного FRESH Максим Рязанов. Советы по покупке подержанных машин он дал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам автоэксперта, все зависит от формата эксплуатации. Даже если машина старше 10-15 лет, она может быть в отличном состоянии, если ее бережно эксплуатировали и регулярно обслуживали. При этом даже автомобиль, используемый в течение одного года, может находиться в плачевном состоянии после агрессивной езды, несвоевременной замены технических жидкостей, неаккуратности в салоне. Тогда он потребует больше средств на капитальный ремонт и кузовные работы, чем более старый автомобиль.

Иными словами, каждый автомобиль с пробегом индивидуален и требует детального изучения, а лучше — расширенной технической диагностики, так как скрытые дефекты очень трудно определить невооруженным глазом

Максим Рязановавтоэксперт

«Обязательные условия: автомобиль не должен иметь явных повреждений интерьера и экстерьера, вышедших из строя технических узлов или агрегатов. Авто с пробегом должно быть полностью готово к эксплуатации, а также пройти проверку юридической чистоты при помощи различных сервисов, в которых указаны данные о числе владельцев, нахождении в розыске или залогах, информация о ДТП», — поделился Рязанов.

Кроме того, эксперт посоветовал обращать внимание на болты, при помощи которых комплектующие соединяются друг к другом. Если они будут покрашены другой или более свежей краской, значит, деталь менялась. Также стоит проверять толщинометром все лакокрасочное покрытие кузова — если на нем есть неровности, скорее всего, авто перекрашивали после ДТП.

Ранее агентство «Автостат» сообщило о том, что россияне бросились покупать машины с пробегом. Так, в 2023 года рынок подержанных авто вырос на 17 процентов, до 5,69 миллиона штук.

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      Екатерина Смирная
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