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01:48, 20 января 2024Мир

Байден допустил двухгосударственное решение конфликта на Ближнем Востоке

Байден допустил двухгосударственное решение конфликта в Газе при Нетаньяху
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ting Shen / Global Look Press

Американский президент Джо Байден допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались мнением политика о том, считает ли он невозможным достижение двухгосударственного решения, пока у власти находится Нетаньяху. «Нет, это не так», — подчеркнул Байден. Он добавил, что израильский премьер не против такого решения на Ближнем Востоке.

Ранее Байден отчитал Израиль за недостаточные усилия по сохранению жизней мирных граждан в секторе Газа. Он добавил, что израильским военным необходимо быть аккуратнее, но не стоит прерывать военную операцию в Газе.

Также он заявил о неизменной поддержке Израиля.

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      Марина Совина
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