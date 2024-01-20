Байден допустил двухгосударственное решение конфликта на Ближнем Востоке

Байден допустил двухгосударственное решение конфликта в Газе при Нетаньяху

Американский президент Джо Байден допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались мнением политика о том, считает ли он невозможным достижение двухгосударственного решения, пока у власти находится Нетаньяху. «Нет, это не так», — подчеркнул Байден. Он добавил, что израильский премьер не против такого решения на Ближнем Востоке.

Ранее Байден отчитал Израиль за недостаточные усилия по сохранению жизней мирных граждан в секторе Газа. Он добавил, что израильским военным необходимо быть аккуратнее, но не стоит прерывать военную операцию в Газе.

Также он заявил о неизменной поддержке Израиля.