Британское правительство попросили передать Киеву второсортные лодки

Telegraph: Британию попросили передать Украине второсортные лодки

Представители организации, которая помогает Украине, обратились к правительству Великобритании с призывом передать киевским властям второсортные лодки, на которых в королевство через Ла-Манш приплывают мигранты. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на неназванного британского чиновника.

«Правительство попросили отправить Киеву лодки, используемые мигрантами, чтобы переплыть канал и попасть в Британию», — пишет издание. В ответ на это чиновники указали на плохое состояние этих лодок. Они отметили, что они не подходят ни для перепродажи, ни для нового выхода в море. По их данным, материал лодок распадается, а моторы нуждаются в ремонте.

Несмотря на это, один из лидеров организации Александр Кругляк добавил, что лодки все равно смогут использовать на Украине. По его мнению, их можно отремонтировать и покрасить в камуфляжные цвета.

Ранее стало известно, что поставки Великобританией ракет Storm Shadow на Украину направлены на увеличение степени вовлеченности Киева в боевые действия.