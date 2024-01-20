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06:30, 20 января 2024Наука и техника

Изменение климата сократит продолжительность жизни

PLOS Climate: изменение климата сократит продолжительность жизни

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Изменение климата может сократить среднюю продолжительность жизни человека на шесть месяцев. К такому выводу пришел экономист Амит Рой из Университета науки и технологий Шахджалала в Бангладеше, который опубликовал статью в журнале PLOS Climate.

Ученый оценил данные о средней температуре, количестве осадков и продолжительности жизни в 191 стране за период с 1940 по 2020 годы. Оказалось, что повышение глобальной температуры на один градус Цельсия связано с уменьшением средней продолжительности жизни человека примерно на 0,44 года, или примерно на шесть месяцев и одну неделю.

Рой также разработал составной индекс изменений климата, который учитывает как повышение температуры, так и изменение количества осадков. Увеличение индекса на 10 пунктов сократит среднюю продолжительность жизни на шесть месяцев. При этом женщины и отдельные группы населения в развивающихся странах более уязвимы для этих изменений.

По словам автора, усилия по смягчению последствий изменения климата, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и адаптацию к меняющимся условиям, имеют важное значение для минимизации рисков для здоровья.

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      Александр Еникеев
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