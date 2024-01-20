Детей завалило снегом в российском гостиничном комплексе

Прокуратура Татарстана проверит данные о заваленных снегом детях в «Дубае»

Прокуратура Татарстана проводит проверку по информации о том, что в гостиничном комплексе «Дубай» Казани детей завалило снегом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Об инциденте стало известно из соцсетей. По предварительным данным, под сошедшей со склона лавиной оказались дети, игравшие во дворе гостиничного комплекса, уточняет РИА Новости.

Родители откопали семь детей, один из них получил травму.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку работе коммунальных служб, которые должны следить за состоянием снежного покрова. В случае выявления нарушений будут приняты меры.

В Махачкале прокуратура начала проверку в связи с отравлением трех женщин угарным газом, им оказана медицинская помощь. ЧП произошло 20 января в частном доме на улице Мирзоева в результате утечки из газовой печи.