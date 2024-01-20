Двое российских полицейских за деньги подменили наркотики на муку

В Красноярске задержали двоих полицейских за взятку

Двоих оперуполномоченных отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 7 МУ МВД России «Красноярское» заподозрили в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

По данным ведомства, 20 октября 2023 года полицейские задержали 22-летнюю россиянку, предположительно, с наркотиками. Сотрудники проинформировали об этом фигурантов и предложили женщине за вознаграждение освободить ее от уголовной ответственности. Она согласилась. Тогда оперуполномоченные подменили изъятое вещество на муку и направили на экспертизу. За это они получили 100 тысяч рублей.

Вскоре схема вскрылась, подозреваемых задержали и поместили в СИЗО. Возбуждено дело по пункту «а» части 5 статьи 290 («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.