России предрекли победу на Украине через несколько недель

NBC: Россия победит Украину через несколько недель без новой помощи США

Высокопоставленные сотрудники администрации президента США Джо Байдена сообщили членам Конгресса страны, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи. Об этом передает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Согласно прогнозу помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана и директора Национальной разведки США Эврил Хейнс, без дополнительной американской поддержки Украина сможет воевать «только в течение нескольких недель, может, месяцев». Они также обозначили, когда ресурсы Киева закончатся, и оценили текущую ситуацию в зоне военных действий.