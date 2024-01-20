Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:06, 20 января 2024Мир

России предрекли победу на Украине через несколько недель

NBC: Россия победит Украину через несколько недель без новой помощи США

Фото: Unsplash

Высокопоставленные сотрудники администрации президента США Джо Байдена сообщили членам Конгресса страны, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи. Об этом передает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Согласно прогнозу помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана и директора Национальной разведки США Эврил Хейнс, без дополнительной американской поддержки Украина сможет воевать «только в течение нескольких недель, может, месяцев». Они также обозначили, когда ресурсы Киева закончатся, и оценили текущую ситуацию в зоне военных действий.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Эти безумцы готовы на все». Во Франции заговорили о выходе из НАТО из-за агрессивной политики против России

      России предрекли победу на Украине через несколько недель

      В Великобритании спрогнозировали сокращение численности армии на треть

      В ЕС заявили о росте «энергетической бедности»

      Военный заявил о тяжелом положении бойцов ВСУ на Днепре

      В офисе Зеленского назвали успешным контрнаступление ВСУ

      В США усомнились в изменении хода конфликта на Украине

      Британское правительство попросили передать Киеву второсортные лодки

      Российские войска поразили украинские комплексы ПВО в Одессе советскими ракетами

      Политолог призвал Украину к переговорам с Россией после слов Медведева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше